Saydı, süründü, selam verdi

"OLGUN'LA BİRLİKTE 3 ÇOCUĞUM VAR"
Eğitmeni mekik çekerken sayı sayan, savaş alanındaki bir asker gibi yerde sürünen ve asker selamı veren "Olgun", Ağustos 2017'den beri yurt içinde meydana gelen doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarında görev yapıyor. Arama ve kurtarma köpek eğitmeni Uzman Çavuş Kamil Kaçar, 6 yaşındaki "Olgun" ile 4 yıldır görev yaptıklarını belirtti. "Olgun"un en son Ocak 2020'deki Elazığ depreminde bir kişinin hayatını kurtardığını anlatan Kaçar, aralarında duygusal bağ oluştuğunu ifade etti. Evli ve iki çocuk babası Kaçar, "İnsan nasıl çocuğundan ayrıldığı zaman özlem hasret duyuyorsa biz de Olgun'dan ayrıldığımız zaman aynı şekilde hasret duyuyoruz" dedi ve ekledi: "Olgun ile 3 çocuğum olmuş oluyor. O da bizim ailemizin ve Jandarma Teşkilatımızın bir üyesi." AA