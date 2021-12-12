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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Saydı, süründü, selam verdi

Saydı, süründü, selam verdi

Elazığ depreminde bir kişinin enkazdan kurtarılmasını sağlayan kahraman köpek “Olgun”, “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri”nde marifetlerini sergiledi

Jandarmanın doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarında kullandığı Golden Retriever cinsi köpeği "Olgun", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"ne katıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, operasyonlarda kullandığı teçhizatları ve ürettiği teknolojik ürünleri tanıtmak amacıyla stant açtı. Burada ziyaretçileri karşılayanlar arasında kurtarma köpeği "Olgun" da var.

"OLGUN'LA BİRLİKTE 3 ÇOCUĞUM VAR"
Eğitmeni mekik çekerken sayı sayan, savaş alanındaki bir asker gibi yerde sürünen ve asker selamı veren "Olgun", Ağustos 2017'den beri yurt içinde meydana gelen doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarında görev yapıyor. Arama ve kurtarma köpek eğitmeni Uzman Çavuş Kamil Kaçar, 6 yaşındaki "Olgun" ile 4 yıldır görev yaptıklarını belirtti. "Olgun"un en son Ocak 2020'deki Elazığ depreminde bir kişinin hayatını kurtardığını anlatan Kaçar, aralarında duygusal bağ oluştuğunu ifade etti. Evli ve iki çocuk babası Kaçar, "İnsan nasıl çocuğundan ayrıldığı zaman özlem hasret duyuyorsa biz de Olgun'dan ayrıldığımız zaman aynı şekilde hasret duyuyoruz" dedi ve ekledi: "Olgun ile 3 çocuğum olmuş oluyor. O da bizim ailemizin ve Jandarma Teşkilatımızın bir üyesi." AA

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