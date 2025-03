Saygın uluslararası yayın organlarında yer aldı

14 Mart Tıp Bayramı'nda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalından Öğr. Gör. Dr. Zehra Akkaya'nın "İşlenmiş Gıdaların Kas-İskelet Sistemi Üzerindeki Etkileri" konulu çalışması, uluslararası düzeydeki bilimsel çevrelerin ve basının ilgi odağı oldu. Araştırmasına dair bilgi veren Akkaya, "Diz kireçlenme riski olan ancak henüz hastalığın klinik, radyografik bulguları gelişmemiş 650'den fazla birey üzerinde işlenmiş gıdalarıın etkilerini değerlendirdim. İşlenmiş gıda tüketimi daha fazla olan bireylerin uyluk kaslarında daha çok yağlanma olduğu ortaya çıktı. Proje, The Financial Times, The Independent, Newsweek, The New York Post gibi dünyanın saygın gazetelerinde, uluslararası birçok basın kuruluşunda yer aldı" dedi.