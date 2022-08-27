Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 27 Ağustos 2022 Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

27 Ağustos 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şansına güvenen vatandaşlar tarafından sürekli olarak soruluyor. Saatler 21.00'a yaklaşırken şans oyunu takipçileri direkt olarak Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı için aratmalara başlayacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile vatandaşlar şans kapısını kırmak istiyor. İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı
27 AĞUSTOS 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 24 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı saat 21.30 itibarıyla gerçekleşecek.
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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.