Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 27 Ağustos 2022 Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.8.2022 18:45

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 27 Ağustos 2022 Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

Haftada üç gün Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, cumartesi günü de gerçekleştirilecek. 27 Ağustos 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından yöneltiliyor. Toplamda 120 milyonu aşan büyük ikramiyenin kapısını aralamak 6 şanslı numaranın arkasında gizli. Şansına güvenen vatandaşlar, Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusunu şimdiden yöneltiyor. Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ile sonuçlar öğrenilebiliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 27 Ağustos 2022 Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

27 Ağustos 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şansına güvenen vatandaşlar tarafından sürekli olarak soruluyor. Saatler 21.00'a yaklaşırken şans oyunu takipçileri direkt olarak Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı için aratmalara başlayacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile vatandaşlar şans kapısını kırmak istiyor. İşte Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

27 AĞUSTOS 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 24 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı saat 21.30 itibarıyla gerçekleşecek.

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 27 Ağustos 2022 Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı
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