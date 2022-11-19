Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 19 Kasım 2022 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto 19 Kasım 2022 çekilişi bu akşam yapılacak. Şans oyunu sevenle, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı üzerinden talihli sayılar öğrenilebilir. İşte Milli Piyango Online ile Çıgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
19 KASIM 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 19 Kasım 2022 Cumartesi akşamı saat 21.30 itibarıyla gerçekleşecek.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.