Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs 2024! Milli Piyango MPİ ekranı ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE NE KADAR KAZANILIR?

Çılgın Sayısal Loto'da Oyuncuya geri dönüş oranı %55'tir.

Çılgın Sayısal Loto kazanç kategorilerine aşağıdaki yüzdelerde bölünmüştür;

1.kategori kazançlarına ödül havuzunun %13'ü; Her çekilişte, birinci kategori kazananı olmadığı durumlarda, ilgili ödül havuzu, bir sonraki çekilişte yine 1. kategori ödül havuzuna eklenerek bu kategoriye ait ödülü büyütür.

2.kategori kazançlarına ödül havuzunun %13'ü ; Her çekilişte, ikinci kategori kazananı olmaması durumunda, ilgili ödül havuzunun % 50'si birinci kategori ödül havuzuna eklenir, diğer %50'si Büyük ikramiyeyi yeniden başlatma fonuna aktarılır.

3.kategori kazançlarına ödül havuzunun %8'i; Her çekilişte, ikinciden daha düşük herhangi bir kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu hemen alttaki kategorinin ödül havuzuna eklenir.

4.kategori kazançlarına ödül havuzunun %8'i, Her çekilişte, ikinciden daha düşük herhangi bir kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu hemen alttaki kategorinin ödül havuzuna eklenir.

5.kategori kazançlarına ödül havuzunun %20'si; Her çekilişte, ikinciden daha düşük herhangi bir kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu hemen alttaki kategorinin ödül havuzuna eklenir.

6.kategori kazançlarına ödül havuzunun %30'u; En düşük kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu bir sonraki çekilişin tüm ödül havuzuna eklenir.

Kalan %8 Özel Çekiliş Fonuna tahsis edilir.

Aynı kategoride birden fazla kazanan olması durumunda, kategori ödül havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılır.