Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs 2024! Milli Piyango MPİ ekranı ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal loto sonuçları 11 Mayıs 2024 çekilişi ile ikramiyeyi kazandıran numaralar MP TV canlı yayınında belli oluyor. Haftanın son çekilişinde büyük ikramiye sahipleriyle buluşacak. Milli Piyango Online adresi üzerinden takip edilen sayısal loto sonuçları canlı yayının ardından sahipleri ile buluşacak. Peki, 11 Mayıs Sayısal loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sayısal Loto sonuçları bugünkü çekilişi sonuçları sorgulama MPİ ekranı…
11 MAYIS 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişinin ilki bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.
Şanlı numaraları öğrenmek için:
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.
ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE NE KADAR KAZANILIR?
Çılgın Sayısal Loto'da Oyuncuya geri dönüş oranı %55'tir.
Çılgın Sayısal Loto kazanç kategorilerine aşağıdaki yüzdelerde bölünmüştür;
1.kategori kazançlarına ödül havuzunun %13'ü; Her çekilişte, birinci kategori kazananı olmadığı durumlarda, ilgili ödül havuzu, bir sonraki çekilişte yine 1. kategori ödül havuzuna eklenerek bu kategoriye ait ödülü büyütür.
2.kategori kazançlarına ödül havuzunun %13'ü ; Her çekilişte, ikinci kategori kazananı olmaması durumunda, ilgili ödül havuzunun % 50'si birinci kategori ödül havuzuna eklenir, diğer %50'si Büyük ikramiyeyi yeniden başlatma fonuna aktarılır.
3.kategori kazançlarına ödül havuzunun %8'i; Her çekilişte, ikinciden daha düşük herhangi bir kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu hemen alttaki kategorinin ödül havuzuna eklenir.
4.kategori kazançlarına ödül havuzunun %8'i, Her çekilişte, ikinciden daha düşük herhangi bir kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu hemen alttaki kategorinin ödül havuzuna eklenir.
5.kategori kazançlarına ödül havuzunun %20'si; Her çekilişte, ikinciden daha düşük herhangi bir kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu hemen alttaki kategorinin ödül havuzuna eklenir.
6.kategori kazançlarına ödül havuzunun %30'u; En düşük kategoride kazanç olmaması durumunda, ilgili ödül havuzu bir sonraki çekilişin tüm ödül havuzuna eklenir.
Kalan %8 Özel Çekiliş Fonuna tahsis edilir.
Aynı kategoride birden fazla kazanan olması durumunda, kategori ödül havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılır.