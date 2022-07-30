Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sonucu sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın üçüncü Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Çekiliş saat 21:30'da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. Sorgulama ekranı aşağıda yer alıyor.

16 - 18 - 43 - 53 - 58 - 78 (Joker - 46) + (Süperstar - 71)

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.