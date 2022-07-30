Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.7.2022 21:41 Son Güncelleme: 30.7.2022 21:42

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sonucu sorgulama ekranı

Cumartesi gününde ilişkin Sayısal Loto sonuçları son dakika haberi olarak duyuruldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekilişte kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 106 milyon TL'yi aşınca heyecanda iki katı arttı. Buna göre; Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sonucu sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sonucu sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından duyuruluyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Buna göre; Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sonucu sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın üçüncü Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Çekiliş saat 21:30'da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı. Sorgulama ekranı aşağıda yer alıyor.

16 - 18 - 43 - 53 - 58 - 78 (Joker - 46) + (Süperstar - 71)

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 30 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango bilet sonucu sorgulama ekranı
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