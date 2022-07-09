Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 9 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla belli oluyor. 90 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişi için kupon doldurmalarının ardından kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
9 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Süper Star:
Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.