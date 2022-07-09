Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 9 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 9.7.2022 20:05 Son Güncelleme: 9.7.2022 20:05

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 9 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı ve süper star numarasını doğru tahmin edenlerin Milli Piyango Online aracılığıyla büyük ikramiye kazandığı “MPİ Sayısal Loto sonuçları” bugün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle şans oyunu severlere duyurulacak. 90 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyerek “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile 9 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 9 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla belli oluyor. 90 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişi için kupon doldurmalarının ardından kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 TEMMUZ)

9 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

Süper Star:

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 9 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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