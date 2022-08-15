Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. 110 Milyon TL'lik büyük ikramiye tutarını kazanmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki soruya cevap aramayı sürdürüyor.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Süper Star:
Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.