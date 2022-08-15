Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 15.8.2022 20:19 Son Güncelleme: 15.8.2022 20:19

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye tutarı kazandığı, her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişi ile kazandıran numaraları belirlenen “Sayısal Loto sonuçları” bugün MP TV canlı çekilişiyle bir kez daha çekilerek duyurulacak. Şanslı numaraları doğru tahmin eden çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 110 Milyon Türk Lirası’na erişen büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyerek “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. 110 Milyon TL'lik büyük ikramiye tutarını kazanmak umuduyla Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki soruya cevap aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA | SAYISAL LOTO SONUÇLARI (15 AĞUSTOS)

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

Süper Star:

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA