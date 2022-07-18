SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişi sonrasında belirlenen kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve 18 Temmuz MPİ bilet sorgulama ekranı detayları ile tüm bilgiler şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.