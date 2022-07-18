SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişi sonrasında belirlenen kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (18 TEMMUZ 2022)

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve 18 Temmuz MPİ bilet sorgulama ekranı detayları ile tüm bilgiler şöyle;