Haberler Yaşam Haberleri SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 18.7.2022 23:30 Son Güncelleme: 18.7.2022 23:30

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Peş peşe gelen devirlerle 95 Milyon Türk Lirası’nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınına Milli Piyango online üzerinden kupon doldurarak katılanlar “Sayısal Loto sonuçları” ile MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek “ 18 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 18 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün olduğu gibi bugün de Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişi sonrasında belirlenen kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (18 TEMMUZ 2022)

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve 18 Temmuz MPİ bilet sorgulama ekranı detayları ile tüm bilgiler şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.


SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! | Milli Piyango Online ile 18 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
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