Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Haziran 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.6.2022 19:27

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Haziran 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Haziran 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online üzerinden Sayısal Loto sonuçları son dakika duyuruluyor. 25 Haziran Cumartesi günkü Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye 87 milyon lirayı aştı. Büyük ikramiye canlı ve noter huzurunda duyurulurken 25 Haziran 2022 Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayını ile yapılan çekiliş anbean takip edilebiliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar MPİ sayfasında başladı. 6 şanslı numaranın ucunda bulunan 87 milyonluk büyük ikramiyenin bulunduğu Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama sayfası ile bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar 25 Haziran 2022 Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor. İşte bilgiler…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 25 HAZİRAN 2022

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt bulacak. 6 şanslı numara henüz açıklanmadı. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Haziran 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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