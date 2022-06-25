Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 25 Haziran 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalar MPİ sayfasında başladı. 6 şanslı numaranın ucunda bulunan 87 milyonluk büyük ikramiyenin bulunduğu Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama sayfası ile bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar 25 Haziran 2022 Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor. İşte bilgiler…
Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt bulacak. 6 şanslı numara henüz açıklanmadı. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.