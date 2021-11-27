"Sayısal Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınıyla belirlenerek kazandıran numaralar, şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "27 Kasım MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (27 KASIM)

Milli Piyango Online ile 27 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;