Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Her hafta Çarşamba günleri yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Çılgın Sayısal Loto oyununu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında, Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla oynayanlar Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek, 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.
9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.