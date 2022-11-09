Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 9.11.2022 19:12 Son Güncelleme: 9.11.2022 19:12

Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 174 Milyon Türk Lirası’nı aşan büyük ikramiye sahibi olacağı bugünkü Sayısal Loto sonuçları, yapılacak olan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere ilan edilecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar şanslı numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorularına cevap arıyor. İşte 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası ve bugünün kazandıran numaraları.

Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi MPİ ile 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"Sayısal Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Her hafta Çarşamba günleri yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen Çılgın Sayısal Loto oyununu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında, Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla oynayanlar Sayısal Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek, 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (9 KASIM)

9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?

Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.

SAYISAL LOTO NEREDEN OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA | Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA