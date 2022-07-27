Sayısal, Sözel ve Eşitağırlık bölümleri listesi 2022: YKS Sayısal, Sözel ve Eşitağırlık üniversite bölümleri, taban puanları ve sıralamaları

2022 SAYISAL BÖLÜMLER NELERDİR?

Üniversitelerin Sayısal puan türüyle alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, sayısal bölümler nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan sayısal bölümler;