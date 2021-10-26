Scooter ile akıl almaz ölüm

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi
'nde elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya
(40), yanından geçtiği sırada park halindeki 34 GD 6333 plakalı ticari aracın sürücüsünün kapıyı açarak kendisine çarpmasıyla yola savruldu. İlknur Akkaya bu sırada yoldan geçen İETT
'ye bağlı 34 GA 2772 plakalı özel halk otobüsünün altına girdi. Ağır yaralanan ve ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akkaya burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından, otobüsün ve ticari aracın sürücüleri gözaltına alındı. İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kapıyı açan araç sürücüsü R.Ö. ise ifadesi sonrasında adliye sevk edildi. R.Ö.'nün, ilk ifadesinde "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı" dediği öğrenildi.
"BU RESMEN CİNAYET"
Akkaya'nın görümcesi Gülcan Akkaya
, "Bu resmen cinayet, araç durmaması gereken yerde duruyor. Bu cinayetin peşini bırakmayacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.
KAZA ANINI ANLATTILAR
GÖRGÜ
tanığı Atilla Topçu
, "Sesler duydum. Çıkıp baktığımda scooter kullanan kadın yerde yatıyordu. Sağ tarafa park eden bir aracın sürücüsünün kapıyı açmasıyla kadın düşerek otobüsün altında kaldı. 4-5 metre sürüklenmiş. Ambulanslar geldi. Kimseye müdahale edilmedi, hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Cumhur Topçu
ise, "Araba kapıyı açınca, otobüsün altında kaldı. Scooter kullanıyordu" dedi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, soruşturma devam ediyor.