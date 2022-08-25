Scooterdan düşen psikolog öldü

Adana'da 19 Ağustos'ta meydana gelen olayda evinden markete scooter ile giden Ümit Ertem dengesini kaybedip yere düştü. Düşme sonucu başını çarpan Ertem'in kolunda da sıyrıklar oluştu.
Hastane yerine evine giden Ümit Ertem bir gün sonra aniden fenalaştı. Ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne aradı. Ambulans ile görev yaptığı hastaneye kaldırılan Ertem'in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.
Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ümit Ertem 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Ertem için görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde tören düzenlendi. Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar ve psikoloğun yakınları, yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Ümit Ertem Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.