SON DAKİKA… Metin Direk cinayetinde korkunç detaylar! Katili öz kardeşi çıktı: 3 yıl önce de zıpkın ve satır ile saldırmış!

BÜYÜK AĞABEY TEŞHİSİ YAPTI

Cinayet Büro Dedektiflerince yapılan çalışmaların devamında Metin Direk'in büyük ağabeyi C.D.'nin tanık olarak ifadesi alındı. Alına ifade polisi bile şaşkına çevirdi. İddiaya göre Direk'i öldüren yine öz kardeşiydi. Aynı kardeş daha önce de Metin Direk'i zıpkın ile yaralamıştı. C.D. tanık ifadesinde; "Metin Direk'in kardeşi olduğunu, diğer bir kardeşi olan Rıdvan Direk (25) isimli şahısın maktul kardeşini 3 yıl önce zıpkın ve satır ile yaraladığını, Rıdvan'ın psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi. Olaydan 2 ay önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü, 2 yıldan beri eve ara ara gidip geldiğini söyledi. Ardından şüphelinin kardeşi Rıdvan Olduğunu net bir şekilde teşhis etti.