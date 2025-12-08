Şeb-i Arus törenleri başladı Bu yılın teması ’Huzur Vakti’

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 752'ncisi düzenlenen Uluslararası Anma Törenleri etkinlikleri başladı. 2016 yılından itibaren Birlik, Kardeşlik, Selam, Vefa, İhsan, İrfan, Dostluk ve Muhabbet temaları ile gerçekleştirilen törenlerinin bu yıl teması 'Huzur Vakti' olarak belirlendi. Törenler kapsamında protokol tarafından önce Şem-i Tebrizi Türbesi ziyaret edildi. Daha sonra valilik binası önünden başlayıp Mevlana Meydanı'nda son bulan, aralarında semazenlerin de bulunduğu yüzlerce kişinin katıldığı 'Huzur Vakti' yürüyüşü gerçekleştirildi. Mevlana Müzesi ziyareti ile başlayıp Mevlana Meydanı'nda nevbe konseri ile devam eden program, gülbang ve dua ile sona erdi. Mevlana Kültür Merkezi'nde devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, Türk Tasavvuf Müziği konseri verdi, Sema Ayin-i Şerif icra edildi.

10 GÜN SÜRECEK

10 gün sürecek törenlerde her yıl olduğu gibi bu yıl da sevgi, barış, kardeşlik, hoşgörünün sembolü olan Hazreti Mevlâna'nın 'Ne olursan ol yine gel' çağrısına kulak veren binlerce gönül dostu Konya'da buluşacak. Törenler boyunca sema ayini dışında Mesnevi sohbetleri, türbe önü buluşmaları, konserler, sergiler, konferanslar ve çeşitli paneller düzenlenecek.

YHT'DEN EK SEFER

ARALIK ayı boyunca yurt içi ve yurt dışından gelecek yaklaşık 500 bin misafir için oteller ve esnaflar başta olmak üzere şehir, günler öncesinden tüm hazırlıklarını tamamlandı. Öte yandan yoğun ilgi nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Yüksek Hızlı Tren'e de (YHT) ek seferler konuldu.