Şebnem Hemşire davasında sıcak gelişme: Penceredeki parmak izlerinin grafiği istendi

Köker'in aile avukatları "Bizce maktul, sanıkla arasında olan itiş kakış sonucu sanık tarafından itilerek veya atılarak düşürülmüştür. Bu da ispatlanmıştır çünkü maktulün tırnak sürüntüsünde sanığa ait DNA'ya rastlanmıştır" dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Söz verilen sanık Timuçin Bayhan, "Odada üçüncü bir kişi kesinlikle yoktu. Otelin kamera kayıtlarının olmadığını bana cinayet büro söyledi. Şebnem'in bana hediye ettiği gider 20-30 cm uzunluğunda ahşap bir gitardır. Bunla kediye bile vursanız kedi ölmez. Keşke ortaya çıksa da üzerinde kan olmadığı falan ispatlansa" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, müvekkili hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.