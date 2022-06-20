Hemşire Şebnem Köker’in ölümünde şok detaylar: Erkek arkadaşı dışında birden çok...

Korkunç olay geçen 7 Haziran 2021 günü İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İzmir'de bir hastanede hemşire olarak görev yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker hafta sonu İstanbul'a geldi. Erkek arkadaşı Timuçin Bayhan ile pansiyonda kaldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde hemşire Köker'in 3. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. İşte o saatten sonra genç kadın "İntihar mı etti yoksa bir cinayete mi kurban gitti" soruları akıllarda dolaşmaya başladı.
ÇELİŞEN İFADELER DAVAYI GETİRDİ
Odada bulunan Timuçin Bayhan, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim, gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" savunmasının ardından serbest kalsa da Bayhan'ın çelişkili ifadeleri davayı beraberinde getirdi. Öyle ki emniyette başka, arkadaşlarına başka şekilde olayı anlatmıştı. Emniyette "Sonradan gördüm" ifadesi arkadaşlarıyla konuşurken, "O atlamak isterken tutmaya çalıştım ancak tutamadım" şekline evrildi. Dahası ilk ifadesinde, bir ara otelden çıkan Köker'in saat 19.00 sıralarında otele geri geldiğini ve telefonunu sahilde düşürdüğünü söyledi. İkinci ifadesinde ise Köker'in saat 23.00 sıralarında otele geri döndüğünü ve telefonunu denize düşürdüğünü dile getirdi. Hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.
MAHKEMEDEN ÖNEMLİ ADIMLAR
Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi olayı aydınlığa kavuşturmak adına birçok adım attı. Mahkeme son duruşmada 28 nolu bulguda pencerenin alt kasası üzerinde sanığa ait çıkan parmak izleriyle ilgili emniyetten grafik şeklinde rapor hazırlamasını ve genç kadının olaydan sonra kaybolup, 3 ay sonra bulunan telefonun baz istasyonu bilgilerini istedi.
ÇELİŞKİLİ İFADEYİ DİNLEYEN DAYININ DA TELEFONU İNCELEMEDE
Mahkemenin sadece Şebnem Köker'in değil tanık olan dayısının da telefonunu inceleme altına aldığı belirlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na yazı yazan mahkeme Timuçin Bayhan'ın olayı iki farklı şekilde anlattığını söyleyen tanık Murat Açıkgöz'ün olaydan bir gün sonra arama, aranma, sms ve baz bilgilerini istedi.
ÖLÜME GÖTÜREN PENCEREDE BİRDEN ÇOK İZ
İletişim bilgilerinin dava dosyasına yeni gelişmeler getirmesi beklenirken asıl önemli gelişme penceredeki parmak izleriyle oluştu. Mahkeme sanığa ait parmak izlerinin belirlenmesini isterken genç kadını ölüme götüren pencerede birçok parmak izi tespit edildi. Mahkemenin istediği parmak izlerinin grafik halinde dosyaya konmasının ardından aydınlatılamayan ölüm olayına ilişkin şüpheler artmaya devam etti.
YENİ DURUŞMA BUGÜN
İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3. duruşması bugün 11.30'da İstanbul Anadolu Adelet Sarayında gerçekleşecek.