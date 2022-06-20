Hemşire Şebnem Köker’in ölümünde şok detaylar: Erkek arkadaşı dışında birden çok...

ÇELİŞEN İFADELER DAVAYI GETİRDİ

Odada bulunan Timuçin Bayhan, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim, gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" savunmasının ardından serbest kalsa da Bayhan'ın çelişkili ifadeleri davayı beraberinde getirdi. Öyle ki emniyette başka, arkadaşlarına başka şekilde olayı anlatmıştı. Emniyette "Sonradan gördüm" ifadesi arkadaşlarıyla konuşurken, "O atlamak isterken tutmaya çalıştım ancak tutamadım" şekline evrildi. Dahası ilk ifadesinde, bir ara otelden çıkan Köker'in saat 19.00 sıralarında otele geri geldiğini ve telefonunu sahilde düşürdüğünü söyledi. İkinci ifadesinde ise Köker'in saat 23.00 sıralarında otele geri döndüğünü ve telefonunu denize düşürdüğünü dile getirdi. Hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.