Şehidimiz Burak İbbiği için memleketinde Mevlid-İ Şerif düzenlendi

Öğle namazının ardından gerçekleştirilen mevlit programına; Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Kurum Müdürleri ve Siyasi Parti temsilcileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yaptığı dua ile program sona erdi.