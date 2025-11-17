Haberler Yaşam Haberleri Şehidimiz Burak İbbiği için memleketinde Mevlid-İ Şerif düzenlendi
Gürcistan’da meydana gelen askerî kargo uçağı kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği için Yaydiğin Köyü’nde mevlit programı düzenlendi.

Öğle namazının ardından gerçekleştirilen mevlit programına; Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Kurum Müdürleri ve Siyasi Parti temsilcileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yaptığı dua ile program sona erdi.

