Şehidin hatırası yetimleri ısıttı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekat bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından zehirlenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı (25) küçük yaşlarda babasını kaybetmiş, dedesi tarafından büyütülüp kendisi gibi yetim çocuklara burs veriyordu. Şehidin emaneti olan yetim çocukları yalnız bırakmayan Türk Kızılay Karatay Şubesi ekipleri, 'Adımları umut olsun' sloganıyla 100 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bot ve mont hediye etti.Küçük yaşta babasını kaybeden Aksaraylı Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'yı, dedesi büyüttü. Öğretmenleri ve dedesinin desteği ile liseyi bitiren Özkanlı, 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Zor şartlarda büyüyen şehit Özkan Özkanlı, yaşadığı zorlukları hiç unutmadı. Lisede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İrfan Bayrak ile irtibatını koparmayan Özkanlı, hem ailesine hem de doğup büyüdüğü Ortaköy'deki ihtiyaç sahiplerine hep yardım etti. Geçtiğimiz yıl öğretmenine mesaj atarak çocuklara burs vermek istediğini söyleyen Özkanlı, hocasının 'Zorlanacaksan gönderme' demesine rağmen ihtiyaç sahibi çocuklara harçlık gönderdi. Şehit Özkanlı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında da 'Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır' ifadesini kullanmıştı.Türk Kızılay Karatay Şubesi ekipleri, şehit Özkanlı'nın yetimlere sahip çıkmasını vasiyet olarak kabul edip gönüllüler ile birlikte yetim 100 çocuğa bot ve mont hediye etti. Türk Kızılay Karatay Şube Başkanı Serkan Yayla, "Aile yakınları şehidimiz için 'Yetimleri yetim bıraktın gittin' demişti. Şehidimiz huzur içinde uyusun, gözü arkada kalmasın. Bu çocukların her zaman yanında olacağız. Geride bıraktığı yetimlere sahip çıkacağız." dedi.