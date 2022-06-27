Şehidin vasiyeti ortaya çıktı!

Ordu Ünyeli Şehit Gökhan Demir'in vasiyeti: "Ailesinin ve kendisinin okuduğu okula adının verilmesi" oldu. Şehit olmasının üzerinden iki hafta geçmesinin ardından, şehidin vasiyeti, doğup-büyüdüğü, 4 kuşak ailesi ile kendisinin okuduğu ve halen yeğenlerinin eğitim gördüğü, Ünye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na adının verilmesi olduğu öğrenildi.

Seda Demir ile evli olup 7 yaşında Eylül ve 5 yaşında Doruk adında iki çocuğu bulunan Şehit Gökhan Demir, Yaşar ve Suriye Demir çiftinin 5 çocuğundan birisi idi.