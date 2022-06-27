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Giriş Tarihi: 27.6.2022 18:58 Son Güncelleme: 27.6.2022 19:35

Şehidin vasiyeti ortaya çıktı!

HAMZA ALP
Şehidin vasiyeti ortaya çıktı!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 11 Haziran'da şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir’in (34) vasiyeti ortaya çıktı.

Ordu Ünyeli Şehit Gökhan Demir'in vasiyeti: "Ailesinin ve kendisinin okuduğu okula adının verilmesi" oldu. Şehit olmasının üzerinden iki hafta geçmesinin ardından, şehidin vasiyeti, doğup-büyüdüğü, 4 kuşak ailesi ile kendisinin okuduğu ve halen yeğenlerinin eğitim gördüğü, Ünye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na adının verilmesi olduğu öğrenildi.

Seda Demir ile evli olup 7 yaşında Eylül ve 5 yaşında Doruk adında iki çocuğu bulunan Şehit Gökhan Demir, Yaşar ve Suriye Demir çiftinin 5 çocuğundan birisi idi.

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Şehidin vasiyeti ortaya çıktı!
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