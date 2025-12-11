Şehir magandalarından silahlı soygun

İstanbul Arnavutköy'de motosikletli iki şüpheli, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı daireye silah tehdidiyle girdi. Evde bulunan anne Rengin H. (44) ile 4 yaşındaki kızı Nura M.'yi darp edip ağızlarını bantlayan şüpheliler, o sırada eve gelen 20 yaşındaki Murat M.'yi de dövdü. Şüpheliler, içeride bulunan yaklaşık 200 bin lira değerindeki altın ve dövizi alarak motosikletle kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 yaşındaki Nura M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Rengin H. ve oğlu Murat M. ise darp raporu almak için hastaneye götürüldü ve daha sonra karakola giderek şikâyetçi olacaklarını söyledi.Anne Rengin H.'nin oğlu Berzan M., SABAH'a konuşarak "Babam kimliksiz bir şekilde denetime takıldığı için geri gönderme merkezine gönderildi. Şu an da orada tutuluyor. Hırsızlar da babamın evde olmayışını fırsat bilip cesaret etti" dedi.