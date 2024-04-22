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Giriş Tarihi: 22.4.2024 19:34 Son Güncelleme: 22.4.2024 20:09

Kırşehir’den Azerbaycan’a uzanan kardeşlik bağı

Kırşehir’de yaşayan şehit aileleri Azerbaycan’da şehit olan Kırşehirli şehitleri anmak üzere Bakü’ye gidecek.

ZAHİDE VURAL
Kırşehir’den Azerbaycan’a uzanan kardeşlik bağı

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği ve Bakü'de faaliyet gösteren Regional Hüquqi və İqtisadi Maarifləndirmə İctimai Birliyi Vakfının ortak düzenlediği Şehit Aileleri Kafkas İslam Ordusunun İzinde projesi ile Kafkas İslam Ordusuyla Bakü'ye yürüyen ve savaşlarda şehit düşen Kırşehirli 34 şehit anılacak.

Kırşehir'den Azerbaycan'a gidecek olan şehit aileleri Azerbaycan'ın milli kahramanlarının kabirlerini de ziyaret edecek.

Projeyi hayata geçirmekten heyecan duyduklarını belirten Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Bu proje ecdadımıza olan borcumuzu ödemenin bir temsilidir. Yıllar evvel Türk toprağını korumak üzere yurdundan ayrılarak kilometrelerce uzağa giden atalarımızı uğruna can verdikleri topraklarda anacağız. Azerbaycan heyetimizi de Türkiye'de ağırlayarak, İki Devlet Tek Millet şiarını anlamlı etkinliklerle pekiştireceğiz." dedi.

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Kırşehir’den Azerbaycan’a uzanan kardeşlik bağı
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