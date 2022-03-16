Şehit aileleri ve gazilere madalya

Cumhurbaşkanlığı'nca şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Valilikte düzenlenen törenle Vali Davut Gül tarafından gazi ve şehit yakınlarına takdim edildi.

Törene Vali Davut Gül'ün yanı sıra 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile gazi ve şehit yakınları katıldı.

Törende Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, Gazi 3.Sınıf Emniyet Müdürü Serdar Çiftçi ve Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Teke'nin özgeçmişleri okunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına tevcih edilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, Vali Davut Gül tarafından gazi ve şehit yakınlarına takdim edildi.

2933 Sayılı Devlet Madalya ve Nişanları Kanununun 2'inci maddesi gereğince Cumhurbaşkanının kararı ve tevcihi ile yurt içinde veya dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakârlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek malul olanlara ve şehit olan kişilerin kanuni mirasçılarına verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Ankara dışında bizzat illerin Valileri tarafından sahiplerine takdim ediliyor.

ŞEHİT ÜMİT ÇIKIN

Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, 28 Ağustos 2020 tarihinde Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki mevzide düşerek şehit olmuştu. Şehidin madalyası Babası Ahmet Çıkın'a teslim edildi.

ŞEHİT BİLAL YILMAZ

Libya'da görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, 28 Ağustos 2020'de Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Adana'da toprağa verilmişti. Şehit Yılmaz, 2 kız çocuğu babasıydı. Şehit Yılmaz'ın madalyası eşi Bilge Yılmaz'a teslim edildi.