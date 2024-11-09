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Giriş Tarihi: 9.11.2024 11:01 Son Güncelleme: 9.11.2024 11:38

Şehit ailesine anlamlı ziyaret

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, eşi Polis Eşleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Nuray Aktaş, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran ve eşi Çiğdem Demirkıran, 2016 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın ailesini ziyaret etti.

Mehmet Ali ERBAŞ Mehmet Ali ERBAŞ
Şehit ailesine anlamlı ziyaret

Ziyaret kapsamında, Şehit Doğan Sakarya'nın babası Mehmet Ali Sakarya, annesi Fatma Sakarya ve kardeşi Kazım Sakarya ile bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit ailelerine desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti. Şehit ailesinin Salihli'deki evinde gerçekleştirilen buluşmada, kahraman şehidin ailesinin her daim yanlarında olduklarını ifade eden Aktaş, vatan uğruna can veren kahramanların emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretin ardından Şehit Doğan Sakarya'nın ruhuna dualar okundu. Emniyet teşkilatı olarak şehit ailelerine minnet borçlu olduklarını belirten Aktaş, "Vatan uğruna canını feda eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız, emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz, şehidimizin ruhu şâd olsun" dedi.

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Şehit ailesine anlamlı ziyaret
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