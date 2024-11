Şehit ailesine anlamlı ziyaret

Ziyaret kapsamında, Şehit Doğan Sakarya'nın babası Mehmet Ali Sakarya, annesi Fatma Sakarya ve kardeşi Kazım Sakarya ile bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit ailelerine desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti. Şehit ailesinin Salihli'deki evinde gerçekleştirilen buluşmada, kahraman şehidin ailesinin her daim yanlarında olduklarını ifade eden Aktaş, vatan uğruna can veren kahramanların emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretin ardından Şehit Doğan Sakarya'nın ruhuna dualar okundu. Emniyet teşkilatı olarak şehit ailelerine minnet borçlu olduklarını belirten Aktaş, "Vatan uğruna canını feda eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız, emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz, şehidimizin ruhu şâd olsun" dedi.