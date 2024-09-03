Şehit annesinin isteğini meclise taşıdı!

İzmir'in Karabağlar İlçesinde Çalıkuşu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Doğukan Doğan, üç yıl önce vatani görevini yaparken şehit düştü. Şehit annesi Serap Doğan kendilerini ziyarete gelen AK Parti Karabağlar Meclis Üyesi Serap Eyce'den oğlunun isminin çocukluğunun geçtiği Çalıkuşu Mahallesinde yaşatılmasını istedi.

EYCE MECLİSE TAŞIDI

AK Parti Meclis Üyesi Eyce, Şehit annesi Serap Doğan'ın isteğini Karabağlar Belediye Meclisine taşıdı. Karabağlar Belediye Meclisinin Eylül ayı oturumunda yazılı önerge veren Serap Eyce vatani görevini yaparken şehit olan Mehmet Doğukan Doğan'ın isminin Çalıkuşu mahallesinde bir yere verilmesini istedi. Şehit ailesinin talebini yerine getirmenin herkesin ortak görevi ve sorumluluğu olduğunu belirten Eyce:; "Şehit Mehmet Doğukan Doğan'ın ailesi çocuklarının adının yaşatılmasını, bir yere isminin verilmesini istiyor.Doğan ailesinin yaşadığı Çalıkuşu Mahallesi veya Kilimcitepe mevkiinde belediyemiz tarafından uygun görülen bir yere Şehit Mehmet Doğukan Doğan isminin verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

AK PARTİ MECLİS ÜYESİ SERAP EYCE

OY BİRİĞİ İLE KOMİSYONLARA SEVK EDİLDİ

Konuşmaların ardından önerge mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin desteği ile hukuk komisyonuna sevk edildi. Şimdi tüm gözler hukuk komisyonundan gelecek rapora çevrildi. Komisyon üyelerinin hazırlayacağı rapor önümüzdeki gülerde tekrar belediye meclisinin gündemine gelecek. Mecliste kabul edilmesi halinde Şehit Mehmet Doğukan Doğan'ın ismi Karabağlar Belediyesince uygun görülen bir yere verilip yaşatılacak.