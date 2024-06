Şehit Enes Budak’ın ikiz kardeşi dünya evine girdi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın ikiz kardeşi Yunus Budak, Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle hayatını Hatice Bulut ile birleştirdi. Çifti mutluluğuna Manisa Valisi Enver Ünlü'nün yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İş İnsanları Latif Aydemir, Mehmet Gökçe, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Mehmet Mesut Doğan, Budak ve Bulut ailelerinin yakınları ortak oldu. Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Ünlü, Aziz şehidimiz Enes Budak'ı rahmetle andı, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirtti. Vali Ünlü genç çifti tebrik ederek "Birbirinizi çok sevin, birbirinizi üzmeyin, birbirinize karşı dürüst olun.

Birbirinize çok yakışmışsınız. İnşallah milletimize, memleketimize hayırlı evlatlar yetiştirmenizi temenni ediyorum. Aile en önemli kurumumuz. Başımız sıkıştığında, canımız sıkıldığında, her türlü üzüntümüzde ve sevincimizde sığınabileceğimiz en güvenli liman. Aile, her zaman size doğru yolu gösterir ve moral verir. Güzel ve mutlu çocuklar, mutlu ailelerde yetişir. Milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, milletini ve insanlığı seven, insanları incitmeyen güzel ve ahlaklı çocuklar, güzel ve ahlaklı ailelerde yetişir. İnşallah bu aileden çok güzel nesiller yetişecek, vatanımıza, milletimize, memleketimize ve bütün insanlığa hayırlı hizmetler verecekler." dedi. Vali Ünlü, konuşmasının ardından nikah cüzdanını geline vererek Hatice ve Yunus çiftine ömür boyu mutluluklar diledi.