Haberler Yaşam Haberleri Şehit Er Vedat Zorba memleketi Iğdır’da toprağa verildi
Giriş Tarihi: 23.5.2024 15:57 Son Güncelleme: 23.5.2024 16:06

Şehit Er Vedat Zorba memleketi Iğdır’da toprağa verildi

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, memleketi Iğdır'da toprağa verildi.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Şehit Er Vedat Zorba memleketi Iğdır’da toprağa verildi

Şehid Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba'nın naaşı, Iğdır Valisi Ercan Turan, ailesi, yakınları, il protokolü ve vatandaşlar tarafından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda karşılandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, memleketi Iğdır'ı yasa boğdu.

Bugün ikindi namazı müteakiben Iğdır Asri Mezarlığında düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Törene şehidin aile yakınları, Iğdır valisi Ercan Turan, İl protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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Şehit Er Vedat Zorba memleketi Iğdır’da toprağa verildi
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