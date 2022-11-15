Şehit Fethi Sekin’in babası son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de 2017'de şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, evinde rahatsızlanıp 2 yıl önce felç geçirince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son 15 gündür de Ankara'da yoğun bakımda tedavi gören baba Sekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hacı Hasan Baba Camiindeki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Sekin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edilerek cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Sekin'in naaşı şehit oğlu Fethi Sekin'in mezarının yanına defnedildi.