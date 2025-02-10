Şehit Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut, dualarla anıldı

Garnizon ve Mühimmat Komutanı Mehmet Ali Durmuş'un da katıldığı törende, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal, Şehit Mut'un hayatı ve kahramanlık dolu görev sürecini anlattı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam eden programda, Şehitlik Cami İmam Hatibi İsa Erkoç tarafından tüm şehitler için dualar okundu. Katılımcılar, vatan için can veren kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle andı.

Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut, 10 Şubat 2018'de Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de görev yaparken, Atak helikopterinin Mamaluşağı ve Ömeruşağı bölgesinde kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman ile birlikte şehitlik mertebesine ulaşmıştı. Şehit Mut, düzenlenen askeri törenin ardından Kırıkkale Şehitliği'ne defnedilmişti.