Şehit korucunun adı sağlık binasına verildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 yıl önce "oğlunun aşısı var" denilerek çağrıldığı sağlık ocağı önünde teröristlerin saldırısı sonucu şehit edilen güvenlik korucusu Adnan Durak'ın ismi şehit edildiği aile sağlığı merkezine verildi. Nusaybin'e bağlı Girmeli Mahallesi'nde güvenlik korucusu olarak görev yapan 48 yaşındaki 7 çocuk babası Adnan Durak, 4 Nisan 2016 günü "oğlunun aşısı var" denilerek aile sağlığı merkezine çağrıldı.
Eşi Peyruze, 3 aylık oğlu ve 3 yaşındaki kızı Armin ile sağlık merkezine giden Durak, eşi ve çocuklarının gözü önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit edildi. Saldırı sonrası çıkan arbedede eşi de yaralandı.
Aile üyelerinin o günden sonra bir daha adım atmadığı Girmeli Aile Sağlığı Merkezine, Nusaybin Kaymakamlığının girişimleri sonucu şehit Adnan Durak'ın ismi verildi. Durak'ın eşi, çocukları ve kardeşleri, 6 yıl sonra ilk kez gittikleri ve şehidin adını tabelasında gördükleri Nusaybin Girmeli Şehit Adnan Durak Aile Sağlığı Merkezinde duygulu anlar yaşadı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı da sağlık ocağında şehidin yakınları ile görüştü. Kayabaşı, Güvenlik korucusu Adnan Durak'ın terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edildiğini söyledi.
Türkiye Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de şehidin isminin saldırıya uğradığı sağlık ocağında yaşatılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Şehidin kardeşi Rıdvan Durak ise ağabeyinin ölüm yıl dönümünde tarifsiz duygular yaşadıklarını söyledi. Durak, ağabeyinin, çocuğuna aşı yaptırmak için gittiği sağlık ocağında çocuklarının gözü önünde şehit edildiğini hatırlattı.