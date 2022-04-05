Şehit korucunun adı sağlık binasına verildi

Aile üyelerinin o günden sonra bir daha adım atmadığı Girmeli Aile Sağlığı Merkezine, Nusaybin Kaymakamlığının girişimleri sonucu şehit Adnan Durak'ın ismi verildi. Durak'ın eşi, çocukları ve kardeşleri, 6 yıl sonra ilk kez gittikleri ve şehidin adını tabelasında gördükleri Nusaybin Girmeli Şehit Adnan Durak Aile Sağlığı Merkezinde duygulu anlar yaşadı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı da sağlık ocağında şehidin yakınları ile görüştü. Kayabaşı, Güvenlik korucusu Adnan Durak'ın terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edildiğini söyledi.