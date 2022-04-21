Şehit müdüre ikinci vefa! İsmi okulda da yaşatılacak

Kadın Komiser Yardımcısı'nı rahatsız ettiği için hakkında rapor tuttuğu Polis Memuru Nasuh Çulcu (30) tarafından 13 Temmuz 2021 tarihinde Hakkari Polisevi'nde şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in (46) adı, Ankara Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara'da bir okula verildi. Katil Nasuh Çulcu tarafından 1'i başından üç kurşunla hedef gözetilerek şehit edilen iki çocuk babası Şehit Hasan Cevher'in ismi; Ankara'da anne ve babasının yaşadığı Altındağ İlçesi'ndeki Güneş Evler Ortaokulu'na verildi.

AİLESİNİN OTURDUĞU CADDEYE İSMİ VERİLMİŞTİ

Güneş Evler Ortaokulu'nun adı; Ankara Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Güneş Evler Şehit Hasan Cevher Ortaokulu" olarak değiştirildi. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in adı; geçtiğimiz Mart ayında yine anne ve babasının Ankara'da ikamet ettiği Altındağ İlçesi Yıldız Tepe Mahallesi'ndeki caddeye verilmişti. Şehit Hasan Cevher'in annesi ve babasının ikamet ettiği 141. Cadde'nin ismi "Şehit Hasan Cevher Caddesi" olarak değiştirilmiş ve "Şehit Hasan Cevher Caddesi" tabelası caddeye yerleştirilmişti.

HASAN CEVHER KÜTÜPHANESİ AÇILMIŞTI

Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher adına şehit olduğu Hakkari'de bulunan Hacı Salih Şen İkokulu'nda geçtiğimiz Ekim ayında bir kütüphane de açılmıştı. Şehit Hasan Cevher Kütüphanesi'nin ilk misafirleri; kütüphanenin açılışını yapan okulun öğrencileri olmuştu.

KATİLİ "AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET" ALMIŞTI

"Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis" cezası istemiyle hakkında dava açılan katil Nasuh Çulcu, 23 Şubat 2022 tarihinde Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis" cezasına çarptırılmıştı. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz soruşturma ve mahkemenin verdiği karar için "Şehidin kanını yerde bırakmadılar" yorumları yapılmıştı. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in isminin Ankara'da anne ve babasının oturduğu caddeye ve okula verilmesi kararları için de "Vefalı davranış" yorumu yapıldı.