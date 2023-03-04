Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, "Hıdır kardeşimiz rahmana kavuştu. Şehitlik mertebesine ulaştı. Yüce bir mertebedeler, buna inanıyoruz. Tek tesellimiz budur. Polis üniformasını giymek devlet, millet adına görev yapmak suç örgütlerinin, terör örgütlerinin doğal olarak hedefi olmak demektir. Polis olmak kolay değil. Ailesine ve meslek camiasına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi.