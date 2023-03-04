Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 23 Şubat 2023 günü meydana gelen olayda trafik denetiminde kontrol amaçlı durdurulmak istenen araç, dur ihtarına uymayarak kaçtığı esnada kontrol noktasında görevli polis memuru Hıdır Canoluk'a çarptı. Ağır yaralanan Canoluk, hastanede tedavi altına alınırken, olaya karışarak kaçan araç sürücüsü ve kendisinin kaçmasına yardımcı olan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden araç sürücüsü sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanırken, kendisine yardım edenler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
7 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU
Ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel bir hastanede tedavisi devam eden Polis Memuru Hıdır Canoluk ise akşam saatlerinde 7 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti. Şehit düşen Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetme Büro Amirliğinde 2 senedir görev yapan Polis Memuru Hıdır Canoluk için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. şkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, emniyet şube müdürleri, polis meslektaşları ve Canoluk'un eşi Eda Eren Canoğluk, abisi Jandarma Astsubay Uğur Canoğluk katıldı.
MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, "Hıdır kardeşimiz rahmana kavuştu. Şehitlik mertebesine ulaştı. Yüce bir mertebedeler, buna inanıyoruz. Tek tesellimiz budur. Polis üniformasını giymek devlet, millet adına görev yapmak suç örgütlerinin, terör örgütlerinin doğal olarak hedefi olmak demektir. Polis olmak kolay değil. Ailesine ve meslek camiasına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" dedi.
Törenin ardından Canoluk'un eşi ve ağabeyi Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Konuşmaların ardından Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan'ın duasının ardından Canoluk'un Türk Bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omzunda cenaze arabasına konuldu. Hıdır Canoğluk'un cenazesi Aydın Nazilli merkez Koca Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nazilli Şehitliğinde toprağa verilecek.