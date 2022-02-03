Şehit Teğmen M. Cihangir Çubukçu, mezarı başında anıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin şehrine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, PYD/PKK'lı teröristlerinin 4 Şubat 2018'de gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu görev yaptığı tankta şehit düşen Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu şehadet yıldönümünde, Şanlıurfa'da mezarı başında anıldı.

Haliliye ilçesinde bulunan Yeni asri mezarlığında anılan Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Babası Mehmet Çubukçu, Annesi Yasemin Çubukçu, kardeşi Ceren Çubukçu, Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve şehidin akrabaları katıldı. Şehit Çubukçu, için Kur' an okundu, dualar yapıldı, mezara çiçek bırakıldı. Akşam ise Yenişehir Çamlıkta mevlid-i şerif okunacağı bildirildi.