Haberler Yaşam Haberleri Şehit Teğmen M. Cihangir Çubukçu, mezarı başında anıldı
Giriş Tarihi: 3.2.2022 15:02 Son Güncelleme: 3.2.2022 15:13

Şehit Teğmen M. Cihangir Çubukçu, mezarı başında anıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şehit Teğmen M. Cihangir Çubukçu, mezarı başında anıldı

Suriye'nin Afrin kentinde 2018 yılında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu şehadet yıldönümünde, Şanlıurfa’da mezarı başında anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin şehrine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, PYD/PKK'lı teröristlerinin 4 Şubat 2018'de gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu görev yaptığı tankta şehit düşen Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu şehadet yıldönümünde, Şanlıurfa'da mezarı başında anıldı.

Haliliye ilçesinde bulunan Yeni asri mezarlığında anılan Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu Babası Mehmet Çubukçu, Annesi Yasemin Çubukçu, kardeşi Ceren Çubukçu, Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve şehidin akrabaları katıldı. Şehit Çubukçu, için Kur' an okundu, dualar yapıldı, mezara çiçek bırakıldı. Akşam ise Yenişehir Çamlıkta mevlid-i şerif okunacağı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşkence fotoğraflarını paylaştı! Kan donduran selfie
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İyi hal indirimi' açıklaması! "Arkadaşlara talimat verdim"
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar! Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı başlıyor!
Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı davayı kazandı! Bedduanın cezası ağır oldu!
Başkan Erdoğan'dan net mesajlar! "Ekonomik programımız dünyaya örnek olacak"
Son dakika haberi - Türkiye’nin konuştuğu vahşette önemli gelişme! Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti...
TBMM'de İmamoğlu tartışması! Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu'nun intikamı olmuş olabilir
Uğur Mumcu cinayeti şüphelisine kurşunlu tehdit
MSB, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!
Başkan Erdoğan bugün Ukrayna'ya gidiyor! Ana gündem Rusya-Ukrayna krizi
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Teğmen M. Cihangir Çubukçu, mezarı başında anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA