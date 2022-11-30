Şehit Yiğit son yolculuğuna uğurlandı! Baba Raif: “Çok şükür ben bir şehit babasıyım”

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde şehit olan P. Uzm. Çvş. Halil İbrahim Yiğit için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Yiğit'in Türk Bayrağına sarılı naaşı Arnavutköy'deki baba evine götürülüp helallik alındıktan sonra Ataköy 5. Kısım Camiine getirildi. Camiide düzenlenen törende gözyaşlarını tutamayan Şehit Yiğit'in nişanlısı Melek Delibaş, şehidin fotoğrafını elinden bırakmadı. Anne Nursel ve baba Raif'te evlatlarını yitirmenin acısını yaşadılar. Abdulrahim Yiğit'te kardeşi için gözyaşı döktü.

Cenaze namazına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu askeri erkan ve yakınları katıldı. Törende evlat acısı ile konuşan baba Raif Yiğit, "Çok şükür ben bir şehit babasıyım. Sen şerefli bir asker olarak rütbelileri kendine selam durdurarak şehitlik mertebesine ulaştın. Bir şehit babası olarak gururlu huzurluyum" dedi.

Cenaze namazı sonrasında düzenlenen askeri törenle uğurlanan şehit Uzman çavuş Halil İbrahim Yiğit, Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.