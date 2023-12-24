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Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:40 Son Güncelleme: 24.12.2023 15:59

Şehitlere yönelik suç unsurlu paylaşımlara soruşturma

Antalya'da sosyal medya sitesinde şehitlere ve ailelerine yönelik çirkin ve hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen O.K., gözaltına alındı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Şehitlere yönelik suç unsurlu paylaşımlara soruşturma

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformu üzerinden 'Atatürk'e, şehitlerimize ve vatanımıza' hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bahse konu sosyal medya hesabı incelendiğinde kullanıcının O.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek ikametinde yakalanmıştır.

Yapılan ikamet aramasında 2 adet havalı diye tabir edilen uzun namlu tüfek, 2 adet havalı diye tabir edilen tabanca ve 2 adet şarjör, 6 adet kasatura bıçak ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında '5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar, TCK 216 Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, TCK 213 Halk Arasında Endişe Korku ve Panik Yaratmak, TCK 301 Türk Milletini Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçlarından tahkikata başlanmıştır" denildi.

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Şehitlere yönelik suç unsurlu paylaşımlara soruşturma
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