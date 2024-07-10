Şehitlerimize saygısızlık yapma başkan!

Erdal Beşikçioğlu'nun başkan olduğu CHP'li Etimesgut Belediyesi, Zumba Festivali ve Satranç Günü etkinliği yaparken 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümünde etkinlik düzenlememe kararı aldı. CHP'liler tarafından belediye meclisine sunulan 15 Temmuz önergesi yine CHP'li belediye meclis üyeleri tarafından valilik ve kaymakamlığın çeşitli etkinlikler düzenleyeceği gerekçesiyle reddedildi. SABAH'ın gündeme getirdiği karara tepki yağdı."Etimesgut Belediye Başkanı'nın bu kararı, 15 Temmuz'un önemini anlamadığının ve art niyetli bir tutum sergilediğinin net göstergesi. Şehitlerimize ve gazilerimize saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceğiz.""Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. 15 Temmuz gecesi kadeh kaldıran, tankları alkışlayan, sela okuyan imama saldıran, bankamatik sırasına geçen, TV karşısında kahve içen bunlar değil mi?""Kökleri 300 yıl öncesine dayanan mandacı CHP ve onun halkını ayak takımı gören sosyete budalası yandaşlarından ne beklenir? CHP milli değildir. Maddiyeci kafa yapısının ürünü CHP Amerika-Avrupa misyoneri bir oluşumdur.""CHP'liler niye ansın? Seçimlerde hiçbir zaman CHP, FETÖ ile PKK ile şöyle mücadele edeceğim dedi mi? hayır! Seçimlerde FETÖ ile PKK, CHP'ye destek verdi.""Daha bu başlangıç! Kontrollü darbe diyen partinin belediye başkanından başka ne beklenir ki?""15 Temmuz'u anmama kararı aldıklarını duyduk. Yani iyice DEM'lenmişler!""Olası bir iktidar durumlarında 15 Temmuz u tarihten bile silerler. Kimsenin şüphesi olmasın.""Parti başkanı tankların yanından sıvışmış, Bakırköy'de çay içip canlı yayında FETÖ izliyordu."