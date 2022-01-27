Şehre inen aç kurt soğuktan dondu

VAN'IN Özalp ilçesinde eksi 30 dereceye düşen havada aç kalınca, Sağmalı Mahallesi'ne inen bir kurt, soğuktan donarak öldü. Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde de kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurt şehir merkezine indi. Erzurum'da donmak üzere olan 63 yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı ekiplerince kurtarıldı. Mardin'in Midyat ilçesinde, polisler, ziyaret ettikleri yaşlı kadının evindeki karı temizledi. Konya'da polis ve jandarma ekipleri yolda kalan vatandaşları kurtarıp hastaneye yetiştirdi.