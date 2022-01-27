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Giriş Tarihi: 28.1.2022

Şehre inen aç kurt soğuktan dondu

Şehre inen aç kurt soğuktan dondu
VAN'IN Özalp ilçesinde eksi 30 dereceye düşen havada aç kalınca, Sağmalı Mahallesi'ne inen bir kurt, soğuktan donarak öldü. Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde de kar nedeniyle yiyecek bulamayan kurt şehir merkezine indi. Erzurum'da donmak üzere olan 63 yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı ekiplerince kurtarıldı. Mardin'in Midyat ilçesinde, polisler, ziyaret ettikleri yaşlı kadının evindeki karı temizledi. Konya'da polis ve jandarma ekipleri yolda kalan vatandaşları kurtarıp hastaneye yetiştirdi.

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Şehre inen aç kurt soğuktan dondu
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