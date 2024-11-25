Şehrin göbeğinde 40 katlı binaya izin vermeyiz

İzmir'de, AK Parti'nin 8. Olağan Buca İlçe Kongresi, Işılay Saygın Kongre Salonu'nda yapıldı. Mevcut İlçe Başkanı İbrahim Şengöz kongrede tekrar aday olmadı. Cihangir Sağır'ın tek aday olduğu kongreye, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya da katıldı: AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı konuşmasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2001 yılında, hepimizin talebesi olduğu okul kurdu. Bu okulun adı 'medeniyet okulu'. Bu okulun başöğretmeni de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Birlik beraberlik içerisinde hep beraber rahmet bilinciyle bir arada olmalıyız" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kongrede bir konuşma yaptı:Milletimizin teveccühü ile 22 yıl iktidarda geçen bir dönemi geride bıraktık. Bu 22 yılı '5y' ile özetliyorum ben. Yorulmadık, yılmadık 22 yıldır meydanlarda olduk. Hiçbir şeye rağmen bizi yıldıramadılar. Dördüncü 'y'miz yürüdük. Hep arkamıza bakmadan önümüze bakarak sağımızda solumuzda kadınımızla erkeğimizle 86 milyonun tamamıyla yürümesini bildik. Bir 'y' daha var, oda yatırım yaptık. Biz eser ve hizmet siyaseti ürettik. Bununla gurur duyduk. Bugün eser ve hizmet dediğinizde akla gelen tek parti AK Parti'dir.Bugünlerde liman arkasıyla ilgili bir tartışma var. Yeni çevre yolunu İzmir'e kazandıracağız.40 katlı bina yaptırmak istemesiyle ilgili CHP'li Büyükşehir ve Konak belediye başkanları bazı söylemlerde bulundu. Özelleştirme idaresi görüş sormuş olması böyle yapacağı anlamına gelmez. Biz o bölgeyi liman arkasından başlayıp bilişim üst merkezi yapıp, yürüyen bir İzmir yapma hayalindeyiz. Şehrin göbeğinde 40 katlı binaya biz zaten müsaade vermeyiz.Bugün o yüksek binalara imar verip de şehrin göbeğine hançer sokan kimlerdir? Yıllarca bize 'rantçısınız' diyenler, kenti ranta açtılar."