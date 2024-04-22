Şehrin göbeğindeki ‘botanik park’ kaderine terk edildi



TUVALETLER KIRIK KLOZETLERDEN İBARET

Parkın içerisinde iki farklı noktada tuvalet bulunuyor. İki tuvalet de kullanılamaz halde. Klazotler ve pisuvarlar kırılmış ve içeride dayanılmaz bir kolu hakim. Tuvaletlerde musluk bulunmuyor. Aynaları kırılmış ve üzerine yazılar yazılmış durumda. Kabin içlerinin hali ise mide bulandırıyor. Botanik Park içerisinde bulunan çöplerin alınmadığı, park içerisinde bulunan bir çeşmenin sularının boşa aktığı görüldü. Park içerisinde geniş şekilde yayılan yabani otların boyu ise insan boyuna ulaştı.