Şeker almak için gittikleri markette acı gerçeği anlattılar

Sancaktepe'deki bir markete şeker almaya gelen çocukların acı hikayesi duyanları şok etti. İddiaya göre 10 Şubat 2023 günü Elif E.(7), Nurettin E.(9) ve Umut E.(11) markete gitti. Kapıdan girdiklerinde şeker reyonuna yönelen çocuklar, market çalışanlarının dikkatini çekti. Çalışanların miniklerin yanına giderek konuşmaya başlaması, 3 kardeşin yaşadığı acı olayların gün yüzüne çıkış noktası oldu.

MARKET ÇALIŞANLARININ DİKKATİ ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Çocukların yüzlerindeki kızarıklıklar ve derin çiziklerin market çalışanlarının gözünden kaçmaması acı hikayeyi ortaya çıkardı. İddiaya göre çocuklara yüzlerindeki yaraların nasıl olduğunu soran çalışanların aldığı cevap yürekleri dağladı. Küçük kardeşler anne ve babaları tarafından şiddet gördüğünü söyleyince market çalışanları polisi aradı.

SAVCILIKTAN DAYAKÇI ANNE BABAYA SORUŞTURMA

Market çalışanlarının yaşadıkları olayı ihbar etmesi sonucu miniklerin vücudundaki darp izleri savcılığa taşındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı korkunç olayla ilgili harekete geçti. Savcılık başlattığı soruşturma kapsamında 3 kardeşin kaldıkları evdeki sır perdesini araladı, miniklerin çektiği eziyetler ortaya çıktı.

PARMAKLARIMIZI BÜKTÜLER, YÜZÜMÜZÜ ISIRDILAR

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 3 kardeşin söyledikleriyse kalpleri sızlattı. Çocuklar evde anneleri Nimet E. ve babaları Hikmet E.'nin kendilerini dövdüğünü, çeşitli nedenlerle sinirlenip tokat ve yumruk attıklarını, kollarını ve boyunlarını parmaklarıyla büktüklerini, yüzlerini ısırarak sırtını ve bacaklarını çizdiklerini söyledi.

SAVCILIKTAN ŞÜPHELİ KARI KOCAYA TUTUKLAMA TALEBİ

Bunun üzerine şüpheli anne Nimet E.(42) ve baba Hikmet E.(41), polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından şüpheli anne ve baba, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheliler çocuklarını darp ettiklerini kabul etmezken savcılık şüphelileri tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

"ÇOCUĞA KARŞI EZİYET" SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Hakimlikteki sorgularında da üzerlerine atılı suçu kabul etmeyen şüpheliler Hikmet E. ve Nimet E., çocuklarını darp ettikleri iddialarını reddetti. Hakimlik, sorgularının ardından şüpheli anneyi adli kontrolle serbest bırakırken şüpheli babanın "Çocuğa karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.