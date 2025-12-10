Şeker pancarı yüklü TIR dehşet saçtı: 2 araca çarpıp devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti

TIR YOLA DEVRİLDİ

Savrulan araçlar refüje girerken,TIR yola devrildi. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1'i ağır 5 yaralı ambulansla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Şeker pancarlarının yola savrulması nedeniyle, trafik ekipleri bölgede başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.