Şeker pancarı yüklü TIR dehşet saçtı: 2 araca çarpıp devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 10.12.2025 12:40 Son Güncelleme: 10.12.2025 15:21

Bursa'da şeker pancarı yüklü TIR kontrolden çıkıp, önce hafif ticari araca ardından kamyonete çarptı. Savrulan araçlar refüje girerken, TIR devrildi. 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü Çetin Serbest, hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Yürekleri ağza getiren kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otobanı, Hal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker pancarı yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce hafif ticari araca, sonra kamyonete çarptı.

TIR YOLA DEVRİLDİ

Savrulan araçlar refüje girerken,TIR yola devrildi. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1'i ağır 5 yaralı ambulansla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Şeker pancarlarının yola savrulması nedeniyle, trafik ekipleri bölgede başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

1 SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü 43 yaşındaki Çetin Serbest, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

