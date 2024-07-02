Şelaleler şehri Osmaniye

Osmaniye'ninAmanos Dağları eteklerinde bulunan Karaçay Saklı Şelale ve Sarısu Kanyonu doğaseverlerin akınına uğruyor. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve diğer katılımcılar, yaklaşık 4 kilometre 'orta' zorluk derecesindeki parkur boyunca Karaçay Vadisi'nin eşsiz doğa güzellikleri eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. 3 saat süren yürüyüşün ardından doğaseverler, 25 metre yükseklikten yatağına dökülen Karaçay Şelalesi'nin serin sularında yüzmenin keyfini yaşadı. Başkan Çenet, "Karaçay şelalesi için yaklaşık 4 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptık. Kanyonların içerisinde saklı şelaleyi bir anda karşımızda bulduk. Osmaniye, kaleler şehridir ama aynı zamanda şelaleler şehridir. Osmaniye'mizin bu doğal güzelliklerini, Kastamonu Horma Kanyon Projesi'nde olduğu gibi doğaseverlere kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.