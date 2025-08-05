Selçuk Alagöz kimdir, neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Usta sanatçı Selçuk Alagöz vefat etti!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Selçuk Alagöz, hayata gözlerini yumdu. "Aşkın Gözü Kör Mü" isimli şarkısıyla tanınan sanatçının bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Vefat haberi sonrası "Selçuk Alagöz neden öldü, hastalığı neydi?" soruları gündeme geldi. Peki, Selçuk Alagöz kimdir, kaç yaşındaydı, şarkıları neler? İşte, merak edilenler.
USTA SANATÇI SELÇUK ALAGÖZ VEFAT ETTİ!
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selçuk Alagöz bugün vefat etti. 80 yaşındaki usta sanatçının vefat haberini kızı sosyal medya hesabından duyurdu.
SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?
Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç'un orkestrasında başlamış ve 1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla finale kalmıştır.
Selçuk Alagöz, Türk popüler müzik tarihinin önemli şarkılarından bazılarını seslendirmiştir. "Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü", "Dibi Dibi Da" gibi eserleriyle tanınmıştır. Ayrıca, "Malabadi Köprüsü" adlı şarkısı da büyük ilgi görmüş ve 1975 yılında Polydor etiketiyle yayımlanmıştır.
Müzik kariyerinde dört Altın Plak ödülü ve birçok diğer ödül kazanmıştır. Toplamda 23 single ve 7 albüm yayımlamıştır. Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980'lerde 80 farklı dilde şarkılar seslendirerek konserler vermişlerdir.