Selde hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 gün önce yağış nedeniyle debisi artan dereden geçmek isterken akıntıya kapılan ve dün cenazesi Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulunan Yakup Eren (23) toprağa verildi.

Yağışların etkisiyle debisi artan dereyi geçmeye çalışan Yakup Eren, akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Yapılan arama çalışmalarının ardından Yakup Eren'in cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze Mahallesi'nde bulunmuştu.

Yakup Eren için ilçenin Sukonak Mahallesi'ndeki camide tören düzenlendi. Eren'in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Eren'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı olan Amca Cesim Eren, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile çok sayıda vatandaş katıldı.