Selimiye Camii ihya ediliyor

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Tarihi caminin minarelerinden kubbelerine, duvar taşlarından kapı penceresi ve süslemelerine kadar her noktasını özgün tasarım ile aslına uygun şekilde restore ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları yüzde 70 tamamlandı.Caminin minarelerinden kubbelerine, duvar taşlarından kapı penceresi ve kemerleri ve tavanındaki işlemeli süslemelerine kadar her noktasını özgün tasarım ile aslına uygun şekilde restore ediliyor. Tarihi yapıdaki çalışmaların yüzde 70'i tamamlandı. 449 yıldır ayakta olan cami, restorasyon çalışmalarıyla eski haline dönecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, caminin ayrıca dış cephe onarımları, kurşun imalatları, taş temizlikleri, taş onarımları ve minarelerinde yenileme çalışmaları yapıldı.