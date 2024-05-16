Selimiye minberi öğrencilere ilham oldu

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin minberindeki motifler, takı tasarımlarına ilham oldu.Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Aybike Kınalı, Selimiye'nin minber motiflerinden esinlenerek takı seti tasarladı. Klasik kuyumculuk teknikleriyle 925 ayar gümüşten küpe, broş ve kolye hazırlayan Kınalı, "Selimiye Camii Minber Seti" tasarımını Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Edirne Araştırmaları Sempozyumu kapsamında açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.