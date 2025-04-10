Selin’in adı ortaokulda yaşayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hem 16 derslikli Selin Şahin Ortaokulu'nun açılışını yapmak hem de bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum'a geldi. İlk olarak Alaca ilçesine gelerek iki yıl önce kanserle olan yaşam mücadelesini kaybeden Selin Şahin'in (19) adını yaşatmak için babası tarafından yaptırılan okulun açılış törenine katıldı. Türkiye'nin eğitimde örnek gösterilecek ülkeler arasında yer aldığını belirten Bakan Tekin, "Son 20 yılda, daha önceki derslik sayımızın iki katı kadar derslik yapıldı. Bakanlık olarak bu geleneği, kültürü, mirası, geleneksel medeniyet şuurunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.