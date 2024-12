Semazen ağabeyinin izinden gidiyor

Kaza, geçtiğimiz yıl 3 Aralık tarihinde merkez Karatay ilçesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde yaşandı. Emir Kağan Bektaş idaresindeki motosiklet sokak içerisinden caddeye çıktığı sırada Murat U. (55) idaresindeki belediye otobüsü ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Emir Kağan Bektaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 yıldır semazenlik yapan Emir Kağan Bektaş'ın her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Şeb-i Arus törenlerinde de semazen olarak görev yapacağı belirtilmişti.





AĞABEYİNİN HATIRASINI UMUT YAŞATACAK

Emir Kağan hayatını kaybetti ama onun hatıralarını kardeşi Umut yaşatıyor. 7. sınıf öğrencisi Umut'ta 1,5 yıldır sema yapıyor. Daha önce ağabeyiyle sema eden Umut, bu yıl ki Vuslat törenlerde ağabeyi olmadan ancak onun için sema edecek. Ağabeyinin adının verildiği salonda ağabeyinin eski dolabını kullanan Umut, bu yıl ki Şeb-i Arus törenleri için de çalışmalara başladı. Sık sık ağabeyinin mezarını da ziyaret eden Umut, "Ağabeyim çok güzel sema ederdi. Onunla birlikte çalışma ve sema etme imkanım oldu. Geçen yıl ki törenlerde sema yapacaktı ama kaza nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremedi. Bu yıl ağabeyim olmadan ben sema edeceğim. Ama her döndüğümde ağabeyimi anacağım. Bende onun hatırasını yaşatabilmek için elimden geleni yapacağım" dedi.





'OĞLUMUZ KALPLERDE YAŞIYOR'

Baba Necdet Bektaş ise, hayatını kaybeden oğlunun hiçbir zaman unutulmadığını, arkadaşları ve diğer semazen ağabeyleri tarafından her zaman sevgiyle hatırlandığını söyledi. Oğluyla her zaman gurur duyduğunu ifade eden baba Bektaş, "Çok motora binmezdi. Binse bile her türlü önlemini alırdı. O günde arkadaşı ile motora binip, gezmeye çıkmışlar. Otobüsle çarpışmışlar. Emir Kağan'ımız hayatını kaybetti. Biz onu unutturmamak için mücadele ediyoruz. Çok seveni vardı. Sema ederken onu izlemek müthiş bir keyifti. Sema ederken kendinden geçerdi. Şimdi artık ağabeyinin de yerine Umut sema edecek. İnanıyoruz ki oğlumuz çok güzel yerlerde. Oğlumuz kalplerimizde yaşıyor" diye konuştu.